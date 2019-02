Renzi querela (di nuovo) Travaglio: tutta colpa della… carta igienica

Condividi

La settimana scorsa, durante la diretta di Tagadà su La7, non è sfuggito agli occhi degli attenti spettatori il rotolo di carta igienica alle sue spalle di Marco Travaglio con stampata la faccia di Matteo Renzi. La cosa non è andata giù a quest’ultimo che, durante la presentazione del suo libro, ha annunciato che passerà alle vie legali.

«Il 22 febbraio farò una piccola diretta Facebook e farò l’elenco di tutti quelli che querelo e a cui chiedo un sacco di soldi di risarcimento, a cominciare da un direttore di un quotidiano che è andato in televisione con la mia faccia sulla carta igienica: pagheranno caro e pagheranno tutto». Le sue parole hanno suscitato un’ovazione da parte delle persone presenti. Per tutta risposta Travaglio ha voluto precisare su Facebook: «comunque, in segno di rispetto, non l’ho mai usata». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Michele Anzaldi)