Smog, torna il blocco del traffico in Veneto

Da circa una settimana in Veneto si registra bel tempo con condizioni di stabilità atmosferica, venti deboli e assenza di precipitazioni. Questa situazione sta portando al ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera facendo registrare, nella giornata di ieri, quattro giorni consecutivi di superamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili in tutti i capoluoghi di provincia, con eccezione di Belluno.

Per questo motivo, basandosi sulle rilevazioni Arpav, scatta il livello di allerta arancione. Non potranno quindi circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni parlano di bel tempo prevalentemente ovunque, tranne tra mercoledì e giovedì quando si avrà un aumento della nuvolosità e una probabile attenuazione dell’inversione termica. Complessivamente, però, nei prossimi giorni, non sono previsti fattori tali da garantire una buona dispersione e l’abbattimento delle polveri sottili. (a.mat.)

(ph: shutterstock)