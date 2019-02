Svizzera, appello polizia: «sparita cotoletta gigante, aiutateci a trovarla»

Condividi

Linkedin email

È massima allerta nel cantone di Zugo, in Svizzera, dove la polizia è alla disperata ricerca di una cotoletta gigante. Talmente disperata da chiedere aiuto su Facebook alla popolazione locale. Il pezzo di carne oversize (in foto) è in realtà una rappresentazione pubblicitaria in plastica grande come un uomo rubata alcuni giorni fa a Baar (ZG) e che secondo il quotidiano elvetico 20 Minuten apparterebbe al ristorante “Grill-Bill“.

«Cari ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto», scrive la polizia di Zugo, che parla di «rapimento» non senza ironia. «In caso di ritrovamento della cotoletta – si legge ancora nel post – si prega di non friggerla, ma di assisterla sino all’arrivo della polizia». (r.a.)

(Ph. MediasetPlayCult / Facebook)