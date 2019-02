Terroristi italiani, la svolta: Francia apre a estradizione

Condividi

«Non c’è nessun motivo di opporsi ad un’eventuale estradizione» dei latitanti italiani che hanno trovato riparo in Francia. A dichiararlo, in un’intervista a “Le Monde” in cui torna sui rapporti bilaterali Italia-Francia, è il ministro degli Affari Europei Nathalie Loiseau. «Si tratta di un tema trattato tra le giustizie dei due Paesi. Non spetta a un ministro dell’Interno, per quanto vicepresidente del Consiglio, venire a cercare i brigatisti in Francia e non spetta al suo omologo francese consegnarli. Ci sono magistrati che lavorano tra loro esaminando caso per caso, controllando il rispetto di un’eventuale prescrizione».

Alla domanda se tale posizione francese possa rappresentare la fine della dottrina Mitterrand, il ministro francese risponde: «non ho dottrine sulle questioni di giustizia. Se la Giustizia di un paese straniero che rispetta lo stato di diritto chiede l’estradizione di qualcuno che si è reso colpevole di reati di sangue, spetta ai magistrati decidere. Credo – conclude Loiseau – che il nostro Paese sia vissuto a lungo sottovalutando il trauma che ha potuto rappresentare il terrorismo in Italia o Spagna e che è stata trattata con un’indifferenza che io non condivido la violenza cieca che è stata esercitata in alcuni paesi a noi vicini». (r.a.)

