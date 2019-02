Trova midollo compatibile ma donatore cambia idea: muore 39enne

Condividi

Giuseppe Pustorino è morto di leucemia lo scorso 28 novembre. Medico calabrese di 39 anni, ha lottato per circa un anno contro la malattia che l’ha portato via. Le sue speranze si erano riaccese quando gli era stata comunicata la notizia che era stato trovato un donatore di midollo compatibile all’80%. Questa persona, che avrebbe potuto salvargli la vita, ha però deciso di non presentarsi in ospedale per sottoporsi al prelievo di midollo.

Era stato fatto un ultimo, disperato tentativo: il trapianto da parte della sorella di Giuseppe. La donna, però, era compatibile solo al 50% e questo non è bastato. Pietro, l’altro fratello, ha dichiarato: «Giuseppe è morto due volte». (a.mat.)

