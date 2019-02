Utero in affitto, Pillon (Lega): «galera a chi alimenta “turismo riproduttivo”»

Condividi

Il senatore leghista Simone Pillon, autore del contestatissimo decreto sull’affido condiviso, ha presentato un disegno di legge che prevedere il carcere da 3 a 6 anni e una multa da 800 mila euro a un milione per «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Secondo Pillon la misura servirebbe a «porre un argine al triste fenomeno del turismo riproduttivo» che riguarda soprattutto la pratica dell'”utero in affitto” che Pillon definisce «uno schifo». Non si possono comprare, affittare e nemmeno regalare né le donne né tanto meno i bambini. La legge italiana già punisce con la reclusione questo abominevole delitto, ma qualcuno che si crede più furbo va a comprarsi impunemente i bambini all’estero, affittando l’utero di povere ragazze straniere». Il disegno di legge ribadisce inoltre il «divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)