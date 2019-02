Verona, rompe bidet e si ferisce con scheggia: morto dissanguato

Condividi

Una tragedia imprevedibile e assurda quella accaduta ad Isola Rizza, in provincia di Verona. Un uomo di 75 anni si è svegliato nel cuore della notte di ieri per andare in bagno, si è appoggiato al bidet rompendolo ed è rimasto ferito ad una gamba a causa di una scheggia. Il pensionato, che viveva solo da quando era rimasto vedovo, ha tentato di fermare l’emorragia ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto dissanguato. Il suo corpo senza vita è stato scoperto solo questa mattina dalla vicina di casa. (a.mat.)

Fonte: L’Arena

(ph: shutterstock)