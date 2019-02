Calcio, bufera su Collovati: «le donne non capiscono come gli uomini»

Condividi

Stanno facendo discutere le parole d Fulvio Collovati alla trasmissione Rai “Quelli che il calcio“. L’ex difensore di Roma, Inter, Milan e campione del Mondo nel 1982, interpellato sul caso Wanda Nara-Inter, con la moglie dell’attaccante argentino opinionista di Tikitaka su Mediaset e al centro delle polemiche per le sue ingerenze tattiche, oltre che per il tira e molla sul contratto, ha detto: «quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non capiscono come gli uomini». «E le calciatrici allora?» gli è stato chiesto. «Quelle qualcosa sanno, ma non al 100%» ha risposto lui. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)