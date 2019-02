Autonomia, campagna-choc dei medici: «sanità a rischio»

Condividi

«No a un regionalismo che divide». L’ultima voce contraria alla riforma autonomista al vaglio del governo arriva dai medici. Più precisamente dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Bari, che ha lanciato una campagna di comunicazione che vede ritratta una donna malata di tumore e sotto chemioterapia avvolta nel Tricolore e accompagnata dall’appello: «Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti». Per l’Ordine pugliese, infatti, l’autonomia differenziata «rischia di negare l’uguaglianza dei cittadini in tema di salute».

«La campagna – spiega Filippo Anelli, presidente dell’Omceo Bari e della Fnomceo nazionale – vuole esprimere la preoccupazione dei professionisti della salute di fronte a una riforma poco trasparente e i timori che possa minare il principio di solidarietà e il sistema sanitario nazionale nel suo complesso, con gravissime ricadute sulla salute dei cittadini. È fondamentale che il sistema sanitario possa continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, da cui dipendono fondamentali diritti sociali e civili dei cittadini». (r.a.)

Fonte: Adnkronos