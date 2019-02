Berlusconi: «mai corteggiato M5S, tra loro neanche una bella ragazza»

Condividi

Linkedin email

Silvio Berlusconi, durante l’ospitata a Quarta Repubblica e Omnibus, ha commentato l’arresto dei genitori di Matteo Renzi. «Sono cose che in un paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto».

Poi ha commentato il voto online su Rousseau sul caso Diciotti- Salvini. «La consultazione online è una barzelletta, se fossi un grillino a me sarebbe sembrata una colossale presa in giro». Poi nega di aver corteggiato i parlamentari del Movimento 5 Stelle: «tra loro non c’è nemmeno una bella ragazza». Infine ha rivelato di augurarsi «tutto il giorno, dicendo le preghiere, che il governo vada a casa». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)