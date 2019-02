«Bibione “smoke free”, Comune non escluda i fumatori»

Condividi

Dopo l’annuncio del divieto totale di fumo in spiaggia, il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli, invita il Comune di Bibione a non estremizzare. «Non possiamo diventare i talebani del non-fumo in spiaggia – afferma – perché altrimenti Bibione passerà come la spiaggia che non vuole i fumatori e l’idea di escludere non è mai saggia in una località turistica. Occhio alla comunicazione, dunque, perché dobbiamo far capire che anzi i fumatori sono i benvenuti, quelli educati che non gettano mozziconi sulla sabbia. E che ci saranno aree attrezzate per loro. Questo è fondamentale».

Fonte: La Nuova Venezia

(Ph. Shutterstock)