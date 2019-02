«Camorra radicata a Jesolo e S. Donà: ha rimpiazzato Mala del Brenta»

Condividi

Linkedin email

La maxi operazione contro la Camorra scattata questa mattina nel Veneziano è il risultato di «un’attività investigativa enorme, che parte addirittura dal ’96». Lo ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho (in foto) nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi nel Tribunale di Venezia. «Ci sono persone che hanno sviluppato un ruolo camorristico di rilievo da tantissimo. Quel che mi preme sottolineare è come nella zona di Jesolo e San Donà si sia radicata la camorra dalla Campania».

«Questa organizzazione – spiega ancora Cafiero De Raho – ha soppiantato la Mala del Brenta, assorbiti in struttura. Il clan era talmente in grado di controllare il territorio da entrare in contatto con altre organizzazioni, diventando il riferimento territoriale per la ‘Ndrangheta, che dove necessario faceva riferimento ai Casalesi». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)