Caso Diciotti, Salvini: «grazie Di Maio, governo va avanti»

Condividi

Linkedin email

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau della Casaleggio Associati si sono espressi contro l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini in relazione al caso della nave Diciotti. Hanno votato poco più di 52 mila persone e il 59,05% si è espresso contro l’autorizzazione, riconoscendo l’interesse nazionale della decisione di impedire lo sbarco dei 177 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera.

«Li ringrazio per la fiducia, ma non è che sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al

contrario. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l’ho io non vive con l’ansia». Così Salvini da Sassari ha commentato il voto online. Il ministro dell’Interno ha ringraziato Luigi Di Maio «per la correttezza» e puntualizza: «per me il governo non era e non è in discussione. Il governo va avanti, punto». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)