Caso Diciotti, sottosegretario M5S di Salvini ha votato contro di lui

Il sottosegretario all’Interno Luigi Gaetti (M5S) ha affermato di aver votato per l’autorizzazione contro Salvini nella piattaforma Rousseau. «Nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo. Io ho alcuni provvedimenti giudiziari in causa civile per la mia attività parlamentare – ha aggiunto – e andrò a difendermi nei processi e non dai processi. Questo è il mio parere personale». Poi ha commentato: «cinquantamila iscritti hanno votato, questa è la democrazia e va accettata». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)