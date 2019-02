Disabili: parcheggi gratuiti su strisce blu, presentato Ddl

Condividi

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) – Permettere ai cittadini con disabilità di poter parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu con il proprio automezzo quando gli spazi riservati sono già occupati o non presenti. E’ l’obiettivo del Ddl per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità promosso da Cittadinanzattiva, Uildm e Vera, insieme alla prima firmataria Maria Chiara Gadda (Pd) e agli altri deputati che hanno sostenuto il provvedimento: Roberto Pella, Fi, vicepresidente vicario di Anci; Lisa Noja, Pd, delegata alla accessibilità del Comune di Milano; Luca De Carlo (Fdi), sindaco di Calalzo di Cadore; Federico Fornaro, presidente gruppo Leu, e Rossella Muroni (Leu).

“La nostra Costituzione sancisce il diritto alla mobilità per tutti – sottolinea Gadda, componente della XII Commissione Agricoltura della Camera – e la Convenzione Onu ratificata dall’Italia chiede agli Stati membri di assicurare la mobilità alle persone con disabilità nei modi, nei tempi scelti e a costi sostenibili. Spesso il mezzo proprio è l’unico modo per muoversi – ricorda – non essendoci purtroppo ancora piena fruibilità sui mezzi pubblici. Il nostro codice della strada già punisce chi parcheggia negli spazi dedicati alle persone con disabilità, senza averne diritto. Con questa proposta di legge, firmata da oltre 50 deputati, aggiungiamo un tassello in più ed è occasione per fare riflettere tutti su un tema che, ancora prima che normativo, è culturale”.

“Vogliamo mettere ordine, con questa normativa, in una situazione assolutamente disomogenea, sia tra regioni diverse che in uno stesso territorio regionale, in cui a Comuni che permettono la sosta gratuita se ne affiancano altrettanti in cui si è costretti a pagarla”, commenta Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva. “La mobilità è un diritto che va garantito a tutti. Con questa norma vogliamo fornire agli amministratori delle indicazioni uniformi relative al pagamento della sosta”, afferma Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm.