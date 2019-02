«Donna che parla di tattica? Voltastomaco»: Rai sospende Collovati

Condividi

La Rai avrebbe sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività radio e tv fino a sabato 9 marzo. Lo apprende l’Adnkronos da fonti ben informate. La decisione arriva dopo le esternazioni dell’ex campione del mondo 1982 durante la trasmissione “Quelli che il calcio”: «quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo». Dopo le numerose critiche, era scesa in campo anche la moglie di Collovati che l’aveva difeso a spada tratta dicendosi d’accordo con quanto affermato. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)