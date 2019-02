L.R. Vicenza, Confindustria plaude ad imprenditori

Condividi

«L’operazione, ufficializzata ieri, che Renzo Rosso in prima persona, con la sua OTB, ha realizzato assieme alle imprese del territorio per il presente e il futuro del L.R. Vicenza Virtus, mi rende davvero orgoglioso di rappresentare questa comunità di imprenditori che contribuisce a far grande la nostra provincia», dichiara Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza. «Un ringraziamento – prosegue – va quindi alla lungimiranza di tutti quelli che stanno credendo nel progetto L.R. Vicenza, che non è solo una realtà imprenditoriale o sportiva, ma è una visione di quello che può essere un possibile sviluppo del territorio e della società».

«In questo senso – conclude il presidente degli industriali berici – mi sento di ringraziare il L.R. Vicenza Virtus per aver pubblicamente riconosciuto il ruolo moderno e innovativo di Confindustria Vicenza, e quindi del tessuto manifatturiero che essa rappresenta, nel coinvolgere il network di imprenditori che oggi costituiscono le solide fondamenta su cui la squadra della nostra città e provincia possa pensare ad un percorso di crescita non solo per i tifosi ma, appunto, per tutto il territorio». (a.mat.)

(ph FB Confidustria Vicenza)