Lasciata per un’altra donna, 52enne si veste da Catwoman e la perseguita

Incredibile vicenda quella accaduta in provincia di Ancona. Una donna di 52 anni non è riuscita ad accettare la fine della relazione con il suo fidanzato, che l’aveva lasciata per un’altra. Così ha pensato che fosse davvero una buona idea travestirsi da Catwoman e cominciare a perseguitare la rivale con telefonate anonime ed atti vandalici.

Questo incubo è durato un anno fino a quando, venerdì sera, la polizia è riuscita ad arrestare la stalker mentre stava distruggendo il tergicristallo e lo specchietto dell’auto della nuova compagna del suo ex amore. «L’arresto è una liberazione» avrebbe sussurrato agli agenti che la ammanettavano. Per lei è stato convalidato l’arresto per stalking e disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. In totale la procura ha contestato alla 52enne 21 episodi di danneggiamento, tutti compiuti nella fascia oraria 21-23 indossando il costume modello catwoman. (a.mat.)

(ph: locandina del film Catwoman con Halle Berry)