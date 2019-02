Nebbia in A4, a Vicenza tamponamenti a catena: un morto

Condividi

Questa mattina in autostrada A31 nel caos tra lo svincolo dell’A4 e il casello di Vicenza Nord per una serie di tamponamenti a catena causati dalla nebbia con decine di mezzi coinvolti in entrambe le direzioni. Ci sarebbero un morto e un ferito grave, più altri feriti in maniera lieve. Il primo incidente è stato tra un furgone che ha tamponato un tir con altre diverse autovetture coinvolte.

Mentre i vigili del fuoco e i sanitari del Suem soccorrevano le persone ferite, un altro tamponamento si è verificato alle spalle del primo incidente: questa volta tra un’auto e un mezzo pesante. I pompieri arrivati con altre due squadre hanno estratto un 47enne veronese dall’abitacolo di una Renault Escape, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Infine, proseguendo verso Sud altri due tamponamenti con auto, comunque senza feriti. Sul posto numerose ambulanze del suem 118 con l’automedica, la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)