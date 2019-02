Padova, padre lo sveglia ma lui non risponde: 16enne morto nel sonno

Condividi

Dramma a Padova per la morte prematura di David Cittarella, sportivo di soli 16 anni. Il padre non vedendolo arrivare per fare colazione è salito in camera da letto per chiamarlo ma non ha ricevuto risposta. Ed ha scoperto la tragedia: David non respirava, era morto nel sonno probabilmente per un malore. Il giovanissimo era un atleta e da circa tre anni si era specializzato nel lancio del giavellotto partecipando anche ai campionati cadetti con la rappresentativa del Veneto. E’ stata disposta l’autopsia per accertare i motivi del decesso. (a.mat.)

Ph e fonte: Fiamme Oro Atletica