Marsiglia, uomo accoltella passanti: ucciso da polizia

Condividi

Linkedin email

Paura a Marsiglia dove un uomo armato di coltello ha ferito due passanti nei pressi di rue de Rome. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. L’assalitore è stato inseguito dalla polizia che avrebbe aperto il fuoco uccidendolo. E’ stato inseguito dalla polizia che ha aperto il fuoco ferendolo. Nella sparatoria sarebbe rimasta ferita in modo non grave una terza persona. Per il momento, non viene privilegiata alcuna pista tra i motivi dell’attacco.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)