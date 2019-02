Pc comunali per scaricare file pedopornografici: scandalo in Piemonte

Condividi

Un dipendente di 61 anni dell’ufficio Ragioneria del Comune di Venaria (Torino) è stato messo agli arresti domiciliari e ha rassegnato le dimissioni, mentre un collega dell’ufficio Urbanistica è stato denunciato e sospeso dal lavoro. Da fine settembre, dai computer del Comune, avrebbero scaricato 68mila file con protagonisti bambini e adolescenti, di cui 3.800 con materiale hard, che venivano poi salvati su chiavette esterne per essere rivenduti nel “deep web”. Un traffico di dati tanto consistente da paralizzare l’intera rete internet del Comune.

«Immagini così violente che mi hanno fatto stare male», ha commentato il comandante dei vigili di Venaria, Luca Vivalda. Il sindaco Roberto Falcone si è detto «sconcertato» per l’accaduto. I dipendenti utilizzavano i pc comunali anche per scommettere in borsa e fare acquisiti. Nei guai anche la moglie del 61enne, funzionaria dell’ufficio Personale, che avrebbe assegnato al marito straordinari non dovuti. Le accuse, a vario titolo, sono di pedopornografia, truffa aggravata e peculato. (r.a.)

Fonte: Skytg24

(Ph. Shutterstock)