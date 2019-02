Renzi: «arresto miei genitori capolavoro mediatico, oscurato tutto il resto»

Condividi

Linkedin email

«Non mollo di un solo centimetro. Anzi, se qualcuno pensa di fermarmi non mi conosce». E’ questo il commento di Matteo Renzi all’arresto dei suoi genitori finiti ai domiciliari. Lo dice durante la sua ultima enews aggiungendo: «Inutile dire che questa vicenda ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello».

Renzi scrive ancora su Facebook: «ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato. Mai. Arriveranno le sentenze e vedremo se questi due cittadini settantenni, incensurati, sono davvero i pericolosi criminali che meritano – oggi, casualmente proprio oggi – questo provvedimento. Da figlio sono dispiaciuto per aver costretto la mia famiglia e le persone che mi hanno messo al mondo a vivere questa umiliazione immeritata e ingiustificata. Se io non avessi fatto politica, la mia famiglia non sarebbe stata sommersa dal fango. Se io non avessi cercato di cambiare questo paese i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)