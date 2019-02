Venezia, spunta la pizza “Brexit”: «senza niente e difficile da digerire»

Condividi

Linkedin email

Mentre il conto alla rovescia per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea scorre inesorabile, con il governo di Theresa May che arranca nel tentativo di concludere un accordo capace di mettere d’accordo Westminster e Bruxelles, nel Vecchio Continente si fa strada l’ironia sul caos Brexit. Ultimo caso, quello di una pizzeria di Venezia che ha aggiunto al suo listino proprio la pizza Brexit.

La foto della locandina con i prezzi delle pizze è stata pubblicata su Twitter dal collettivo “Eu flag mafia“. Non è dato sapere di che pizzeria si tratti, ma l’autore della foto, inglese, scrive: «il mondo ci prende in giro. Quando ho domandato al cameriere gli ingredienti della pizza Brexit, mi ha risposto “diciamo che c’è tutto, ma in verità è senza niente e in più è costosa e difficile da digerire“».