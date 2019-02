«Verona, proposte assurde: prima ruota panoramica, ora surf sull’Adige»

Condividi

«Surf sull’Adige? Proposte già viste, assurde come la ruota panoramica». Con questa dichiarazione, il consigliere comunale di Verona del Movimento 5 Stelle, Alessandro Gennari, boccia il progetto del Canoa Club. «Ripensare al ruolo del nostro amato Adige è un’opportunità. E’ un’arteria importante che attraversa la città e può rappresentare un mezzo come ci insegna la storia. Se di progetti futuribili si parla, potremmo ripensarlo in modo organico rendendo collegati e fruibili gli argini e non solo in alcuni tratti, ma dalla diga del Chievo fino a quella del boschetto. Una bella pulizia ed interventi in linea con la storia ed il paesaggio nel rispetto del territorio».

«Forse per la prima volta non serve andare fuori dall’Italia per trovare esempi di fiumi “vivi”, già Trastevere a Roma d’estate è frequentato e ricco di iniziative culturali proprio in riva al fiume. Inoltre gli argini dell’Adige potrebbero ospitare le tanto criticate maratone che assieme a fiere, mercatini, mostre e ricorrenze ingolfano l’intera città – continua Gennari -. C’é un’altro progetto che potrebbe essere percorso. Una proposta sicuramente coraggiosa ma con un forte impatto sulla qualità della vita per tutta la cittadinanza: una serie di piccole cabine trasparenti che corrono su una rotaia elettrica fissata sui muraglioni dell’Adige. Collegando tra loro i ponti della nostra bella Verona creeremmo un collegamento di tutta la città con corse frequenti per il trasporto delle persone, senza emissioni e godendosi la meraviglia davanti ai nostri occhi da un punto di vista totalmente unico. Altro che filobus». (a.mat.)

(ph: Facebook Alessandro Gennari)