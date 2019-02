13 anni con feto in grembo, medici di Padova le salvano la vita

Condividi

Linkedin email

Non si è accorta che per 13 anni ha portato in grembo il feto “gemello” del suo ultimo figlio. Fino a quando non ha rischiato di morire. Un’assurda storia che ha per protagonista una donna di 51 anni di Brindisi. Il 14 febbraio scorso la donna ha avuto una forte emorragia e solo la prontezza dei medici dell’ospedale di Padova l’ha salvata. La vicenda è stata raccontata da Lo Strillone. Nel 2005, dopo che la donna aveva dato alla luce il suo quarto figlio, aveva cominciato a soffrire di strani dolori ma dagli accertamenti effettuati non era mai emerso nulla. Da allora sono passati 13 anni fatti di antidolorifici per cercare di alleviare quei continui crampi.

Fino a quando la situazione precipita, i dolori diventano fortissimi e inizia ad avvertire un formicolio al braccio. Dopo la corsa in ospedale e 5 trasfusioni, decidono di procedere con un cesareo. Quello che trovano ha lasciato tutti i medici a bocca aperta: all’interno c’era piccolo feto finito in un’altra placenta rispetto al suo gemello nato 13 anni prima mai rilevato dalle numerose ecografie fatte in precedenza. La donna sta valutando se presentare un esposto. (a.mat.)