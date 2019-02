Autonomia, Stefani: «non toglie risorse al Sud, oggi divari inaccettabili»

Condividi

«Voglio chiarire che quanto è stato scritto e detto sul fatto che le Regioni che hanno chiesto l’autonomia toglieranno risorse alle altre non ha alcun fondamento. Chi lo afferma non conosce il percorso che stiamo facendo». Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Erika Stefani (in foto) nel corso del question time alla Camera. «Inizialmente il prelievo fiscale trattenuto sul territorio sarà equivalente al trasferimento che oggi lo Stato destina alle Regioni per le competenze esercitate in quella Regione – spiega Stefani – Ciò esclude totalmente l’ipotesi che le risorse siano sottratte ad altri territori. Il superamento della spesa storica verso i costi e i fabbisogni standard è la vera sfida».

«Comprendo i timori nell’affrontare una novità – ha aggiunto -. Stiamo lavorando per dare un nuovo volto al sistema regionale nel suo complesso che punta proprio a sanare i divari, puntando sulle singole specificità e su quel sistema di valori e potenzialità regionali fino a oggi forse non valorizzate e forse anche umiliate in nome di una omogeneità legislativa che ha, di fatto, creato un divario inaccettabile». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

