«Derubato 90 volte e mettono in galera me. Mi sento un cog****e»

Angelo Peveri è un imprenditore piacentino condannato in via definitiva a quattro anni di carcere dopo aver ferito un ladro romeno entrato nella sua azienda. Ieri sera si è sfogato ai microfoni de La Zanzara spiegando che sta solo aspettando che le autorità lo vengano a prendere. «Mi sento un coglione – ha detto – Uno che lavora oggi cos’è? Un coglione. Ho sempre lavorato, mi hanno derubato 90 vole e vado in galera. Mi sento un coglione». Quella che suona come una beffa è la condanna dei ladri che sono entrati nella sua impresa quella maledetta notte: 10 mesi di carcere. «Mio figlio va avanti con l’impresa – racconta ancora Peveri – sarebbe meglio farlo smettere. Io avevo molta fiducia nelle leggi italiane. Infatti non ho mai dato colore politico a questa cosa. Però non è andata tanto bene».

L’imprenditore continua a dichiararsi innocente. «Non ho inseguito nessuno, mi sono difeso dai furti che subivo. Io sono andato a lavorare e questo qui è saltato fuori dal buio. Mi sono spaventato, mi sono girato ed è partito il colpo. Chiuso. Anche in un’altra occasione avevo sparato, ma in aria. Quella sera, invece, mi è scappato il colpo. Non ho sparato a queste persone quando se ne stavano andando. Ho sparato a 30 centimetri davanti perché mi veniva incontro. Sono inciampato, ero in ciabatte nel torrente, nella ghiaia. Io ho sparato in alto, poi ne ho visto uno scappare, ho saputo dopo che erano in tre, neanche li avevo visti».

Peveri conclude amareggiato: «lo Stato deve tutelarci. Sono stato rapinato ancora due mesi fa, venti giorni fa. Nessuno della famiglia può usare armi, dunque armi non ne abbiamo più. Sono stanco. E’ tosta, ma ho cominciato a lavorare a 14 anni mungendo le mucche di mio papà. A 16 anni il libretto, poi mi sono creato una piccola impresa, bella e sana. Ho 57 anni, lavoro da più di 40. E devo andare in galera e i ladri sono fuori. Per chiudere il discorso, questi signori hanno avanzato una richiesta di 700.000 euro di risarcimento danni, di cui mi hanno già condannato a dargliene 30. Più spese legali». (a.mat.)