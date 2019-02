Fuggita con l’Isis, voleva rientrare in patria: Londra revoca cittadinanza

Condividi

Linkedin email

Il governo britannico ha revocato la cittadinanza a Shamima Begum (in foto), la 19enne inglese fuggita in Siria nel 2015 assieme a due amiche per unirsi al cosiddetto Stato islamico. La scorsa settimana, la giovane, che ora si trova bloccata in un campo profughi siriano, aveva diffuso un appello per fare ritorno in patria per far nascere il suo terzo figlio, dopo avere perso i primi due per malattia e malnutrizione.

Oggi è arrivata la doccia fredda, con una lettera del ministro dell’Interno Sajid Javid: «alla luce delle circostanze che riguardano vostra figlia – si legge nella missiva inviata ai genitori – l’indicazione del ministro è stata eseguita in data di oggi e l’ordine di revoca è stato conseguentemente trascritto». La famiglia ha fatto sapere che intende presentare appello contro il provvedimento del ministero. (r.a.)

Fonte: Tgcom24

(Ph. Bbc)