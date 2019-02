Grillo: «Macron psicopatico, in Italia sarebbe da don Mazzi»

Condividi

Ieri sera Beppe Grillo si è esibito al teatro Brancaccio a Roma con il suo spettacolo “Insomnia”. Il garante del Movimento 5 Stelle ha toccato diversi temi, dalla politica nazionale a quella europea, prendendo di mira in particolar modo Emmanuel Macron. «E’ uno psicopatico violentato da una di 40 anni quando ne aveva 15 – ha detto -. In Italia lo avremmo mandato da don Mazzi, in Francia lo hanno fatto presidente». Grillo ha ironizzato sui francesi dedicandogli anche un “vaffa”.

Il comico si è poi concentrato sulla Lega e Salvini. «Basta con ‘sti cazzo di scontrini, ora c’è da fare la politica vera. Ora c’è una mission impossible: dobbiamo far ragionare e far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, che vivono in un altro mondo. Salvini? Questo va dai pompieri e diventa pompiere, va dagli immigrati e diventa negro…». (a.mat.)

