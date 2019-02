Guidare usando lo smartphone, la proposta: «ritiro patente immediato»

Condividi

Secondo la Polstrada, lo smartphone rimane la principale causa di incidenti. Per questo motivo oggi, in commissione Trasporti alla Camera, Santo Puccia, primo dirigente della polizia stradale, ha sottolineato la necessità di «una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione» mentre ora, se si guida usando il telefonino, si rischia il ritiro della patente solo in caso di recidiva. «Ciò si è dimostrato poco efficace in termini di deterrenza – ha detto Puccia -. La normativa venga modificata in modo da poter procedere alla sospensione della patente già alla prima violazione. Sarà un grande aiuto dal punto di vista della prevenzione e per educare in maniera più efficace gli utenti della strada».

La preoccupazione è reale visto che si è evidenziato un incremento delle violazioni. «Purtroppo si tratta di una trasgressione diffusissima e difficile da contrastare. Per questo lo spauracchio del ritiro della patente alla prima violazione può essere efficace. Ormai – ha aggiunto – si trovano a buon mercato auricolari e dispositivi di vivavoce. Ritengo si possa generare un effetto virtuoso come lo abbiamo registrato con il meccanismo della patente a punti». Nel frattempo la corte costituzionale ha deciso che, in caso di omicidio stradale, la revoca della patente scatterà solo in caso di ebbrezza o droga. (a.mat.)

Fonte: Tgcom24

(ph: shutterstock)