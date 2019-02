L’oroscopo della settimana (18-24 febbraio): segni di Terra col vento in poppa

Condividi

Linkedin email

♈ ARIETE

RIVEDI E RICONSIDERA

Questa è la settimana adatta per dedicarsi a una revisione un tantino critica e assai attenta delle scelte già prese e quasi operative. Rivederne il succo, riconsiderarne le conseguenze e magari a volte tornare sui propri passi in varie circostanze sarà quasi obbligatorio. Si sono verificati elementi di novità e conseguentemente è il caso di modificare la propria linea d’azione. Anche in amore ci sono da fare puntualizzazioni e da mettere qualcosa bene in chiaro…

♉ TORO

SARAI TU A VINCERE!

Adesso che è Marte nel Segno a darti il là, adesso che l’aiuto di Venere, Saturno e Plutone dal Capricorno ti mette molto in movimento, è il caso di trovare un filo realizzatore di importante intensità. Hai pensato, hai programmato attentamente, hai deciso, ma ora è arrivato il momento di mettere in pratica in fretta quello che sai di dover realizzare. Passionale e combattivo come sei, sarai comunque tu a vincere, anche in impegnative e sensuali battaglie sentimentali.

♊ GEMELLI

AFFETTI TIEPIDI…

Avrai forse rapporti accesi con chi ti sta intorno e non è affatto esclusa qualche punta polemica nel tuo atteggiamento verso gli altri. Frena la lingua e dai spazio ai residui valori acquariani che perdurano finché il Sole resterà nell’Acquario, che ti consigliano una più sottile diplomazia. In campo economico è meglio attenersi a una linea parsimoniosa e rigorosa, capace di evitare spese inutili e superflue. Gli affetti sembrano tiepidini: a te promuoverli e sollecitarli.

♋ CANCRO

E SE LASCIASSI PERDERE?

Sarà la Luna, da sempre dominatrice celeste del tuo Segno, a farti capire che certe politiche non fanno per te e che devi evitare incaponimenti e dispetti infantili per sottolineare il tuo disappunto. Se hai dei disagi e delle incomprensioni, che Venere, Saturno e Plutone contrari sottolineano, è meglio dire pane al pane e affrontare la persona che sai con un piglio meno petulante e più determinato! Da ultimo, considera che in particolari circostanze, è davvero meglio lasciar stare.

♌ LEONE

ACCRESCI LA POPOLARITÀ

Potrebbe essere interessante dare nuovo sbocco alla voglia di accrescere la tua popolarità personale facendoti vedere nei posti giusti al momento giusto… Metterti in mostra, al meglio della tua forma e con audaci mise che mettano in risalto il tuo fascino, è una mossa saggia per chi, come te, è sotto i riflettori di una curiosità che potrebbe avere conseguenze più che lusinghiere. Urano è ancora positivo e Giove in Sagittario lo sarà ancora a lungo. Perché esitare?

♍ VERGINE

LODI E AMMIRAZIONE A GOGÒ

Ti piace una persona pragmatica, sobria, controllata e carrierista? Venere, Saturno e Plutone dalla loro attuale sede in Capricorno sono del parere che chi ti piace ora abbia una personalità particolarmente vigorosa, ben costruita e risoluta. Ti piacerebbe che il partner avesse nei tuoi riguardi un atteggiamento protettore e che sapesse apprezzarti per la tua efficienza e la tua tenera disponibilità affettiva. Ultimamente le lodi fra voi due non sono state così cospicue ma la situazione sta cambiando in meglio.

♎ BILANCIA

INTENSA LA VITA SOCIALE

La tua simpatia, la tua speciale verve, il tuo spirito raffinato ma supportato da una grande disponibilità, fanno in maniera che tu non resti mai solo, che tu sia ben integrato in un circuito di amichevoli relazioni con gente altrettanto simpatica e ben disposta. Giove allarga il giro delle amicizie e delle frequentazioni, regalandoti la possibilità di una vita sociale assai dinamica e divertente. La persona cara ti vorrebbe molto più riservato e dedito alle cose che sono inerenti alla famiglia…

♏ SCORPIONE

BELLE NOVITÀ IN AMORE

Forse hai voluto troppo: troppe cose, troppe faccende, troppa intensità, viziata dal passaggio di Giove. Il risultato è che potresti sentirti un tantino deluso dalla dimensione di serena e scorrevole normalità che ora la tua vita ha assunto. E ti piacerebbe un sacco darle una scossa… Non è detto però che le stelle non ti accontentino, ora che nel Segno amico dei Pesci, che già ospita il mutevole Nettuno e il dinamico Mercurio, entra la calda energie del Sole! Belle le novità in amore!

♐ SAGITTARIO

OCCHIO ALL’INGORDIGIA…

La vivacità che comporta per te Urano nel suo passaggio in Ariete per una ultima tratta ben si sposa alla generosa esuberanza che è il regalo del passaggio di Giove nei tuoi Gradi Zodiacali. Occhio però a un comportamento troppo baldanzoso a tavola, che potrebbe causare qualche piccolo intoppo nello scorrevole benessere degli ultimi tempi. Eccessi per un’eccessiva ingordigia causerebbero disagi che sarebbe bene evitare: più minestre, più zuppe, più cibi leggeri e cotti in modo semplice.

♑ CAPRICORNO

COSA CHIEDERE DI PIÙ?

È vero che i due giganti che ora abitano il tuo Segno, cioè Saturno e Plutone, ti danno prestigio e solidità, ma è al passaggio di Venere che ora guardiamo. La dolce Venere addolcisce il tuo modo di fare, dando più spunti ai sentimenti, all’amore e al calore affettivo per affacciarsi alla tua esistenza con continuità. Chi ti ama sa trovare le parole per dirtelo e ridirtelo, così che la natura del legame a due sia più dolce e più amorevole che mai. Cosa chiedere di più agli astri?

♒ ACQUARIO

AUMENTA IL GIRO D’AFFARI

È il passaggio del Sole la nota più interessante della settimana. Il Sole è manifestazione celeste di una grande energia, di una sicurezza rocciosa e salda sul proprio operato, di una possibilità di raggiungere obiettivi di notevole spessore. Da un punto di vista economico potrebbe aumentare il giro d’affari e diventare più certa e costante la redditività dei propri investimenti. La persona cara gradirebbe – a ragione – un pizzico di maggiore romanticismo nei rapporti a due.

♓ PESCI

ENTRA MERCURIO

Le promesse languide di Venere e l’ingresso di Mercurio comportano per i Pesci momenti finalmente positivi. Tuttavia, ora Nettuno si quadra a Giove e la cosa è particolarmente delicata, poiché Nettuno e Giove sono i pianeti dominatori del Segno. L’arrivo di Mercurio fa volgere la bilancia delle situazioni verso una dinamismo e una risoluzione aggiustatrice più vitale e vivace, così la tensione diventerà da subito impregnata di minore ostilità e capace di sciogliersi.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)