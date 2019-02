Roberto Cavalli: «Belen, stai invecchiando. Finiti i tempi della farfallina»

Condividi

«Belen, stai invecchiando». L’acido commento rivolto alla showgirl Argentina è stato pubblicato su Instagram dallo stilista Roberto Cavalli. La Rodriguez ha pubblicato uno scatto che, una volta tanto, non la ritrae in bikini o lingerie, bensì in camicia e jeans. Cavalli, che non nutre grande simpatia per Belen, ha commentato: «sei una bella donna… Incominci ad invecchiare e quindi… dovresti fare meno la stupida. Sono finiti i tempi della farfallina». L’ex signora De Martino, al momento, non ha ancora risposto alla crudele frecciata dello stilista. (r.a.)