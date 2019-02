Salvini: «Sud derubato da politici, autonomia farà solo bene»

Condividi

«Qualche governatore di sinistra è preoccupato, perché i cittadini li stanno mandando a casa tutti e quindi l’autonomia fa solo bene a un Sud che è stato usato, ignorato, derubato da politici del Sud che non hanno mai risposto delle loro chiacchiere». Queste le parole di Matteo Salvini ad un comizio a Bari.

«Io chiedo ai cittadini pugliesi, campani, calabresi che devono prendere l’aereo per andarsi a far curare da un’altra parte, a lavorare da un’altra parte, a studiare da un’altra parte – ha aggiunto il ministro dell’Interno – se sono contenti. Il bello dell’autonomia è che chi sbaglia paga e in Puglia più di uno a sinistra dovrebbe pagare». E rassicura il Mezzogiorno sulla preoccupazione di vedersi ridurre le risorse: «assolutamente no, nessuno ci rimetterà una lira». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)