«Sanità, autonomia non danneggia il Sud ma riduce disparità»

Condividi

Linkedin email

«Basta parlare di un regionalismo che divide e che attenta all’assistenza sanitaria ai cittadini del Sud. Da decine di anni ormai lo Stato finanzia le regioni del Meridione, una continua iniezione di soldi giustificata dall’assunto che sono territori svantaggiati e che, in realtà, non ha fatto altro che alimentare una disparità dovuta a un’erronea gestione delle finanze, con prestazioni sanitarie al di sotto della media nazionale e molto lontane dai livelli assistenziali dei nostri ospedali. È colpa del Nord o del Sud? L’autonomia non può fare altro che spingere gli amministratori locali del Sud a dare il massimo con le risorse che si hanno a disposizione, invertendo finalmente la tendenza». Così Nicola Finco, Capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto (in foto), risponde in una nota «agli attacchi della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri che ha lanciato una campagna-choc. I medici, nei loro manifesti choc, chiedono all’Italia di non abbandonare i pazienti e invocano una sanità uguale per tutti. Ma la sanità, fino ad oggi, non è stata uguale».

«Il Veneto – puntualizza Finco – tra il 2001 e il 2014, ha contribuito alla solidarietà interregionale con circa 12,7 miliardi di euro, il 12,1% del totale, e contemporaneamente continua a essere tra le regioni che ricevono meno trasferimenti statali. Eppure riesce continuamente a raggiungere traguardi nel settore della sanità e della ricerca medica. Un risultato che spinge sempre più malati a venire a curarsi nella nostra regione. Gli ultimi dati diffusi sul numero dei trapianti effettuati nei nostri ospedali sono emblematici. Basta quindi piangere e accusarci di egoismo. Non vogliamo togliere nulla alle altre Regioni, chiediamo solo quanto ci aspetta. L’autonomia è un’opportunità anche per il Sud, perché andrà a responsabilizzare gli amministratori e a migliorare i servizi. Comunque sia – conclude Finco – non abbiamo mai negato e non negheremo mai la collaborazione, l’assistenza e la cura dei pazienti del meridione». (r.a.)

(Ph. Regione Veneto)