Viabilità a Vicenza, Rucco accorci la briglia a Cicero

Quando il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (centrodestra) scelse Claudio Cicero come assessore alla mobilità, scrissi alcune note su Vvox nelle quali gli raccomandavo di tenere la briglia corta al signore di cui sopra, perché aveva la tendenza (lodevole) a fare, ma anche a strafare. L’assessore tende a identificare le priorità della città con le sue personali e questo non è il modo migliore di operare.

Il solo plauso di Confcommercio per l’aumento dei posti macchina in centro dovrebbe far squillare un campanello d’allarme. L’associazione commercianti ha la convinzione che solo facendo arrivare i clienti in macchina nei pressi di un negozio le cose possano funzionare. Non è così e ci sono fior di studi in proposito. Ricordo che quando anni fa si resero pedonali molte famose vie del centro di Roma, si levarono alti lai da parte delle botteghe interessate. Accadde, invece, che la gente si abituò, e ora il problema non esiste più. E’ pur vero che i parcheggi dei centri commerciali sono sempre pieni, ma le motivazioni sono altre. Tanta gente li frequenta, a volte per i prezzi convenienti, ma spesso per passare il tempo al caldo quando fa freddo e viceversa.

Tornando a Cicero, mi sembra che l’assessore individui un problema e intervenga sullo stesso senza quelle riflessioni che sono invece necessarie per vederne le varie implicazioni. Al contrario, sarebbe fondamentale una programmazione generale della mobilità in città, con la soluzione dei problemi a seconda della loro oggettiva urgenza ma, appunto, con una visione totale d’insieme.

Anche le polemiche su corso Fogazzaro ne sono una dimostrazione. Mi è difficile dire se il problema sia stato aperto dal sindaco oppure da Cicero. E’ comunque certo che non manca lo zampino di Confcommercio e quello di alcuni titolari dei negozi in zona. Fatto è che una strada oramai accettata come ZTL (Zona traffico limitato) viene riconsiderata come zona di passaggio per le macchine da contrà Busato a contrà Cantarane. Dice Rucco che lo si farà per un periodo di sei mesi dopo i quali se ne trarranno le conclusioni. Ora, che si voglia dare un po’ più di vita ad una strada, è anche comprensibile. Che lo si voglia fare con il transito delle automobili, mi sembra puro velleitarismo.

Quello che succederà sarà la fotocopia di quanto accade sulle altre strade cittadine: macchine parcheggiate un po’ dovunque come già si vede nella piazza antistante la chiesa dei Carmini. Mi sento di dire che le automobili non hanno mai vitalizzato alcunché. Hanno solo portato fumi nocivi, rumori molesti e rubato spazi. Ho visto che in certi periodi dell’anno con bancarelle e altre attrazioni molte persone, anche non residenti, hanno frequentato corso Fogazzaro. Mi sembrerebbe un buon inizio riproporre la cosa con continuità.

Leggo, infine, che in relazione alle dichiarazioni di Cicero sulla filovia est-ovest, il sindaco ha corretto il suo assessore sul percorso e su altre soluzioni che lui, giustamente, sottolinea essere di sua competenza. Buona frenata e grazie.