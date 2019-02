Vicenza, incontro con Stefania Craxi sul padre Bettino

Condividi

Prende il via venerdì 22 febbraio alle ore 17.00 la prima edizione di “Ricordi. Persone e fatti che hanno cambiato la storia“. Organizzata dall’associazione culturale La Civetta di Vicenza è una iniziativa che vuole approfondire temi legati a fatti e persone che hanno indelebilmente cambiato il corso del nostro passato. Contemporaneamente però saranno letti in chiave attuale e analizzati per comprendere al meglio il nostro futuro. Gli appuntamenti non saranno delle conferenze, ma grazie all’ausilio di immagini, video e ospiti sarà un vero e proprio talk. A presentare sarà lo scrittore Paride Hopher. «Sarà un tuffo nei ricordi che ci farà rivivere i momenti più rappresentativi della nostra storia – dichiara Paride Hopher – non sarà un puro ricordo nostalgico, ma prendendo un personaggio o un fatto del nostro passato inizierà un vero e proprio “viaggio” che ci condurrà fino all’oggi con uno sguardo sul domani. Saranno appuntamenti dinamici: l’ospite risponderà alle mie domande che delle volte potranno essere un po’ cattivelle. Sarà infatti interessante e fondamentale approfondire anche quegli aspetti negativi o non chiariti, misteriosi o cose non dette. Sarà come essere in un salotto di casa, dando spazio anche alle domande del pubblico».

Nel primo appuntamento si parlerà di Bettino Craxi, ex leader socialista ed ex presidente del Consiglio e dell’avvento di tangentopoli che ne sancì la fine politica. Ospite di Paride Hopher sarà Stefania Craxi (in foto), primogenita di Bettino, presidente onorario della Fondazione dedicata all’ex leader socialista e attualmente senatrice di Forza Italia. «Abbiamo deciso di iniziare la prima edizione di Ricordi con Bettino Craxi – dichiara Paride Hopher – forse l’uomo politico più discusso della cosiddetta prima repubblica. Ne parlerò con la figlia Stefania che oggi ha seguito la passione politica del padre. Naturalmente – conclude Hopher – non mancheranno alcune domane probabilmente poco piacevoli, ma sicuramente saranno fondamentali per cercare di far luce su alcuni aspetti che ancora oggi non sono chiariti. Nei mesi di marzo, aprile e maggio sono in programma altri tre appuntamenti di Ricordi – anticipa Paride Hopher – ma al momento non vogliamo svelare i nomi degli ospiti e l’argomento. Posso anticipare solo che si tratta di personaggi di primo piano dell’attualità politica, istituzionale e giornalistica del nostro paese e che hanno segnato la storia recente e che tutt’ora ne sono protagonisti».