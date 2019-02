Aumentano assunzioni, Di Maio: «merito mio». Renzi: «no, mio»

Condividi

Linkedin email

Luigi Di Maio ha postato orgoglioso su Facebook i dati diffusi dall’Inps che parlano di un aumento dei posti di lavoro. «I primi effetti del Decreto Dignità mi danno tanto entusiasmo per andare avanti – ha scritto -. I numeri sono chiari e incontrovertibili: le assunzioni dei datori privati sono state 7.424.293 (+5,1% sul 2017), con ben 431.246 contratti in più nel nostro paese; al momento si contano 200.450 nuovi contratti a tempo indeterminato in più rispetto al 2017; c’è stato un boom delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (+76,2%). C’è poi

un altro dato, incontrovertibile, che vede i contratti a tempo indeterminato, che sono cresciuti durante tutto il 2018, crescere a una velocità maggiore (superiore al 100% rispetto a prima) proprio da novembre»

«La mia principale missione da ministro del Lavoro è combattere la precarietà con tutte le mie forze. Perché sono convinto che se una persona vive serenamente e può programmarsi un futuro con la sua famiglia ne beneficia tutta la società, sia in termini di felicità che di ricchezza. Tanti – rileva- non sono d’accordo con questa visione e hanno osannato provvedimenti come il Jobs Act, che ha smantellato i diritti dei lavoratori, facendo della precarietà la normalità. Per loro l’importante è pagare il meno possibile, senza alcuna garanzia. Per loro il lavoratore è un costo, non un valore. Questa politica non ha portato a nulla».

Ma Matteo Renzi non ci sta e replica su Facebook: «oggi Di Maio ha sparato una BUFALA clamorosa. Ha detto che nel 2018 sono aumentati i posti di lavoro, prendendosene il merito. Allora, se guardiamo i dati è vero che nel

2018 ci sono più posti di lavoro che nel 2017 ma il merito è degli effetti del JobsAct e di Industria 4.0. Non delle misure di Di Maio. Come faccio a dirlo? Semplice, leggo i dati. Da quando Di Maio è ministro ci sono 75mila posti di lavoro in meno, secondo i dati ISTAT. E addirittura 122mila posti a tempo indeterminato in meno. Alla faccia del Decreto Dignità. Di Maio sta distruggendo il mondo del lavoro italiano: hanno messo un medico alla sanità, una soldatessa alla Difesa e un Di Maio alla disoccupazione. Tutto torna». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)