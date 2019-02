Catalogna, torna a salire la tensione: separatisti bloccano strade e treni

Condividi

La Catalogna è paralizzata da questa mattina. Strade e ferrovie sono state bloccate da centinaia di indipendentisti, scesi in strada per protestare contro il processo a 12 dei loro leader, per la tentata secessione dalla Spagna nel 2017. Secondo il servizio di mobilità della regione autonoma, sono una ventina le vie di accesso bloccate, tra cui le autostrade A7 che collega la Spagna alla Francia e A2 tra Barcellona e Madrid e l’accesso principale alla metropoli catalana. Momenti di tensione si sono verificati con i Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, lungo l’autostrada che conduce al porto di Tarragona. I militanti hanno anche interrotto la circolazione dei treni occupando i binari su due linee.

La mobilitazione è stata convocata dal piccolo sindacato indipendente Intersindical-CSC, nel contesto di uno sciopero generale per tutta la giornata, ed è sostenuta da partiti e associazioni indipendentiste, ma non dai sindacati maggiori. Lo sciopero generale ha anche il sostegno del governo separatista regionale che, pur senza aderire formalmente alla mobilitazione, ha sospeso tutte le attività politiche pianificate per oggi, ad eccezione del ministro del lavoro della Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani, responsabile per il monitoraggio dello sciopero, e del ministro dell’Interno, Miquel Buch, che deve occuparsi di possibili emergenze e sicurezza. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shuttertstock)