Fedez: «in Usa trovi Obama in palestra, in Italia Salvini vocalist a Jesolo»

«Questa è la cosa bella dell’America, che ti può succedere di trovare Barack Obama in palestra. Mentre in Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning, o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo». Lo ha detto Fedez durante una sua stories Instagram.

«La storia è questa. Mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perchè la prima cosa che mi è venuta da fare era quella di prendere il cellulare e urlare “foto, foto, foto!”. Però ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi “hey man, good morning”. Io gli ho detto “Sorry, can I take a picture with you?”. Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi dice: “No”». (a.mat.)

