Florian e Quadri a rischio sfratto, Cipriani: «se bloccassero gli affitti…»

Arrigo Cipriani commenta il rischio che il Florian e il Quadri, gioielli di Venezia, possano essere sfrattati. «Sono già passati di mano tante volte e a gestirli sono persone per bene. Se poi arrivassero delinquenti, non si sa. Non si può bloccare un trasferimento di proprietà, certo, se si decidesse di bloccare i contratti di affitto potrebbe anche avere un senso, ma non credo si possa fare».

«Se, che ne so, un ministro, dicesse che non si fa la Tav e che si bloccassero anche gli affitti sui locali storici a me andrebbe anche bene, visto che pago 700mila euro l’anno di affitto», ha concluso ironico il titolare dell’Harry’s Bar. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Flickr Jimmy Baikovicius)