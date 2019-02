Incidente in A4 nel Padovano: 10 chilometri di coda

Condividi

Linkedin email

Caos e code in A4 nei pressi di Padova in direzione Venezia a causa di un incidente avvenuto poco dopo il bivio con la A13. Il sito dell’autostrada registra 10 chilometri di coda, complice anche l’intenso traffico dovuto all’ora di punta. Sul posto si sta lavorando per liberare la carreggiata e far riprendere il normale scorrimento delle auto. Si raccomanda la massima attenzione. (a.mat.)