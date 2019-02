Condividi

Linkedin email

Una ragazzina delle medie è stata investita a Romano d’Ezzelino (Vicenza) da un’auto scura mentre andava a scuola. Per fortuna non ha subito lesioni, ma solo un grande spavento. Dalle prime ricostruzioni pare che il mezzo sia sbucato all’improvviso senza fermarsi allo stop, centrando in pieno la minore, ma poi l’automobilista è schizzato via senza fermarsi a prestare soccorso. È quindi caccia al pirata della strada. (t.d.b.)

(Fonte: Il Giornale di Vicenza)