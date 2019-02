L’arroganza del cibo ci dice chi siamo

Condividi

Anche il cibo fa sfoggio della sua supremazia a tavola quando nella considerazione degli chef stellati e dei raffinati buongustai è ritenuto affascinante, innovativo, prestigioso, sublime, raro e soprattutto costoso, tanto da far diventare sfacciati i ricchi perché pensano sia di poterselo permettere, anche se non lo capiscono a fondo, e sia di aver vinto ogni ambito della lotta di classe contro la povertà, un fenomeno ben inquadrato dal Belli ne “Li soprani der monno vecchio” e da Alberto Sordi nel “Marchese del Grillo”. L’arroganza è l’arte dei mediocri che “i violenti la soffrono e i saggi la deridono (Tito Livio)”, ma a tavola sono apprezzati, anzi ricercati, i cibi boriosi, come il Tartufo bianco di Alba che primeggia al costo di oltre 100mila euro al chilo (il più costoso in assoluto), o lo Zafferano (ricavato da 150 mila fiori al chilo, spezia imprescindibile per alcuni piatti italiani) a 30mila euro al chilo o il caviale “Almas Caviar” a 23mila euro o il Caviale Beluga a 18mila euro al chilo o i Nidi di rondine a 4mila euro a confezione e, per finire, per frutta, il Melone Yubari King a 16.000 euro a coppia.

Si vuole parlare di quei cibi che comandano gli abbinamenti con altri piatti affinché non siano modificate la prevalente soddisfazione e le emozioni che trasmettono al cliente, lasciando poco spazio ad altri piatti dai gusti prepotenti che possano offuscarne l’aroma e il gusto, semmai, soltanto esaltati da vini pregiati adatti per vitigni, annata, aroma e profumo. Appare come una specie di superbia e di disdegno, ma il risultato più eclatante per il cibo arrogante è che, invece, genera un moto di empatia che suscita fascino nei confronti dell’oggetto, ossia un patrimonio che gli garantisce lo status di protagonista a tavola in grado di coinvolgere con emozioni condivise i commensali. «È un Rinascimento in salsa tonnata» così lo definirà lo scrittore Tomaso Montanari, un potere frutto della regia dello chef che sa di salse, di sughi, d’intingoli annaffiati dal miglior vino che agisce nella mente e nello spirito attraverso il gusto. Di tipo freudiano sarebbe, inoltre, l’intima relazione esistente tra cibo, sesso e aggressività.

Però, ci vuole scienza e umanità per modificare usi, gusti e costumi di un vecchio mondo legato alla ricchezza della tavola simbolo di potere e di alterigia fatto di asprezze nascoste e distanze incolmabili. Non siamo lontani ancora dall’incubo delle cene politico-gastronomiche ad Arcore con lo chef Michele, sino al degrado del bungabunga e ai fidanzatini di Peynet con il cane Dudù tra le braccia, o a quei grandi cartoni di cibo griffato tradotto dalla scenografia con il dettaglio di piccola onestà ostentata: “abbiamo pagato con i nostri soldi…..” o la sfilata di divise indossate sine titulo per poi rimpizzarsi ostentatamente di manicaretti offerti. Così l’etichetta della “Arrogant Bastard Ale” del birrificio Stone, una delle birre più rappresentative della rivoluzione artigianale americana recita “questa è una birra

aggressiva…probabilmente non ti piacerà”, un pavoneggiarsi che può continuare con lo stemma della casa reale sulla senape Colman’s, con il sale marino Maldon, con lo zucchero Tate & Lyle, con il te Twinings e con gli impermeabili Barbour; la formula è By Appointment to Her Majesty the Queen.

Sulla crescente tendenza a giudicare gli altri sulla base di ciò che si mangia, la rivista Appetite ha dimostrato che le persone tendono a valutare chi consuma alimenti “buoni” più morali, intelligenti e attraenti rispetto a chi, invece, sceglie alimenti “cattivi” immorali, meno intelligenti e poco attraenti.Tuttavia, tanta lussuosa arroganza a tavola può portare nelle menti sensibili dei più attenti alle vicende del mondo, al pensiero sull’indiscriminato accaparramento delle terre a danno delle popolazioni Africane, Asiatiche e dell’America Latina, dall’insensibile e incurante Europa che ogni anno arriva a consumare per nutrire i propri cittadini oltre 640 milioni di ettari, ovvero una volta e mezzo la superficie di tutti i 28 Stati membri. La sola Germania consuma una superficie equivalente a circa il doppio del proprio territorio; aggiunge Toepfer in media 1,3 ettari/anno di terra pro-capite. Infine, è vero che l’arroganza del cibo può essere l’esaltazione del lusso e della sontuosità, ma se ben guidata è anche sacrificio e ricerca tra i fornelli, creatività e arte per fornire risposte di elevato livello a chi fa del gusto l’elemento principe della propria realtà. E’ l’arroganza consentita e prediletta di quel cibo sul piatto che può acquetare gli scontenti violenti e soddisfare i saggi e gli esigenti, anche se è possibile ravvisare una contraddizione con il principio generale che valuta l’importanza del cibo sul concetto di cultura intesa come arte, educazione dell’uomo alla sua funzione sociale e gli ingredienti come costituenti della componente essenziale della cultura enogastronomica.

Il nuovo corriere di Roma e del Lazio

Pier Giorgio Tupini

Presidente della Accademia della cultura enogastronomica

Claudio Pica

presidente di AEPER e FIEPET

(ph: Ilmarchese del Grillo Operafilm distribuzione)