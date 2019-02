“Mala del Brenta”, arrestato a Padova ex membro banda Maniero

Condividi

L’indagine sulla tentata rapina alla sala slot “Just for Us” di Tencarola (Padova) del 16 gennaio 2018 si è conclusa con l’arresto del 68enne Marco Padovani, ex membro della banda di Felice Maniero e vicino alla cosiddetta “mala del Brenta“. In casa di Padovani sono stati trovati 9 mila euro in contanti. Nella colluttazione con il titolare cinese della sala slot Padovani perse il passamontagna e questo ha permesso ai carabinieri del nucleo operativo di Padova di riconoscerlo. Ora si trova in carcere al Due Palazzi in attesa di giudizio. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)