Migranti, Frontex: «arrivi illegali in calo del 25%, non c’è crisi»

Nel 2018 il numero complessivo degli arrivi illegali di migranti nell’Unione europea è calato di oltre il 25% rispetto al 2017, a quota 150mila. Lo ha spiegato il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, incontrando la stampa a Bruxelles. Il calo è determinato dall’effetto combinato del crollo di circa l’80% degli arrivi sulla rotta del Mediterraneo Centrale, a 23.276, e dell’aumento di quelli nel Mediterraneo Occidentale (+157% via mare, a 55.307) e nel Mediterraneo Orientale (circa 56mila, +32%). Sulla rotta dei Balcani Occidentali gli attraversamenti sono calati a 5.451 (-55%), dall’Albania a 4.327 (-30%).

Numeri molto ridotti, anche se con variazioni percentuali rilevanti, si sono registrati al confine terrestre orientale con Ucraina, Moldavia e Bielorussia, dove gli arrivi sono saliti a 997 (+33%) e alle Isole Canarie (1.487, +273%). «Nel complesso – ha detto Leggeri – il numero degli attraversamenti illegali della frontiera ai confini esterni dell’Ue è calato di oltre un quarto rispetto al 2017, il totale è di 150mila arrivi in totale nel 2018. È il terzo anno consecutivo che i numeri degli arrivi calano. Non siamo nel mezzo di una crisi migratoria ai confini esterni, ma vediamo che c’è una pressione. Ora non c’è una crisi per gli arrivi irregolari, ma c’è comunque pressione e dobbiamo essere pronti», ha concluso. (r.a.)

