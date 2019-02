Pastificio Rana: «mai rivolti appellativi omofobi ad ex dirigente»

Condividi

«L’azienda ha sempre negato e continua a negare che il suo amministratore delegato Gian Luca Rana abbia mai rivolto appellativi omofobi al suo ex dirigente». Inizia così la nota del Pastificio Rana che commenta la sentenza della Corte di Cassazione (clicca qui per leggere). Già nel 2010 in primo grado, sottolinea l’azienda, «il tribunale ha escluso qualsiasi condotta o atteggiamento persecutorio omofobo in capo all’azienda. Inoltre le originarie accuse di mobbing, danni alla salute, mancati pagamenti di bonus e tfr avanzate dall’ex dirigente, sono state rigettate in primo grado, nè tantomeno appellate dallo stesso».

L’ex dirigente «ha dichiarato davanti al giudice: “Professionalmente devo molto alla famiglia Rana” – continua la nota -. Infatti, a conferma di ciò, negli anni trascorsi alle dipendenze del Pastificio ha sviluppato con successo il suo percorso di carriera. L’ordinanza della Corte di Cassazione si basa solo su presunzioni desunte dalla testimonianza di altri due ex-dirigenti fuoriusciti dall’azienda, parti in causa di pregressi contenziosi con il Pastificio».

Tutto il Pastificio Rana e in particolare Gian Luca Rana, si legge ancora nella nota, «sono profondamente rammaricati dalla strumentalizzazione di una vicenda che, è bene ribadirlo, nulla ha a che fare con il tema della

discriminazione e dell’orientamento sessuale. Il Pastificio, con i suoi 3200 dipendenti in 52 paesi nel mondo, rappresenta un esempio positivo di valorizzazione dell’unicità delle persone e ritiene l’eterogeneità forma imprescindibile di crescita culturale per tutta l’azienda». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)