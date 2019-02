Prima il fumo, poi l’auto prende fuoco: vicentino miracolato

Condividi

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Sossano, in provincia di Vicenza. Un uomo stava guidando la sua Fiat Punto quando ha notato del fumo entrare nell’abitacolo. Ha fatto appena in tempo ad accostare e uscire dalla vettura che questa ha preso completamente fuoco. I vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti in via Circonvallazione per spegnere le fiamme che ormai avevano già completamente avvolto l’auto. (a.mat.)