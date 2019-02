Sanità: donna entra al Policlinico Umberto I di Roma e si dà fuoco, grave

Condividi

Linkedin email

Roma, 21 feb. (AdnKronos Salute) – Una donna di circa 30 anni ieri si è data fuoco all’interno del primo piano interrato del reparto di Ematologia, nella sede distaccata del Policlinico Umberto I di via Benevento, a Roma. La giovane, che poco prima era andata in un distributore e si era cosparsa di benzina, è entrata nello spogliatoio delle donne dell’ospedale accedendo da una porta di servizio e con un accendino si è data fuoco. A quel punto è scattato l’allarme antincendio e i sanitari hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza che l’ha trasportata al Sant’Eugenio. La donna è grave ma non rischia la vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, la 30enne era andata in un distributore non lontano dall’ospedale e si era cosparsa di benzina. Il benzinaio l’aveva bloccata e la donna era fuggita. L’uomo ha poi avvisato la polizia che però non è riuscita a rintracciare la ragazza. Poco più tardi la donna si è data fuoco nell’ospedale e i sanitari hanno chiamato i carabinieri.