Treviso, Cassamarca mette in vendita Ca’ dei Carraresi

A Treviso Fondazione Cassamarca ha messo in vendita tre immobili storici di alto valore artistico e culturale. Come riporta Andrea Passerini su La Tribuna di oggi a pagina 23, si tratta di Ca’ dei Carraresi, palazzo medievale che si affaccia sul canale della Pescheria e che attualmente fa da sede espositiva (come per esempio la mostra su Francis Bacon) e congressuale, il teatro Eden e il teatro delle Voci. Il ricavo totale della vendita di questi tre immobili sarebbe circa 31 milioni. La Fondazione ha bisogno di 60 milioni entro il 2020 per ripianare i debiti. (t.d.b.)

(ph: Appo92 – Wikipedia)